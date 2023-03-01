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Путин посетит 2 марта с рабочей поездкой Северо-Кавказский федеральный округ

Евгений Силаев
Политика
Путин посетит 2 марта с рабочей поездкой Северо-Кавказский федеральный округ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 2 марта совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ, где посетит Центр знаний «Машук». Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

— 2 марта Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний «Машук», где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника, — цитирует сообщение РИА Новости.

Во время визита глава государства вручит награды педагогам, а также встретится с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника». Кроме того, в графике Путина запланирована рабочая встреча с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь стране достигнуть собственных целей.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон много раз говорили, что продолжат общаться с российским коллегой и будут вместе пытаться найти пути выхода из ситуации, которая произошла на Украине.

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