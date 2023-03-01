Суд приговорил бывшего главу дознания ФТС России Кизлыка к 10 годам колонии

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Суд в Москве приговорил к десяти годам колонии бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александра Кизлыка. Об этом стало известно в среду, 1 марта.

Также по уголовному делу о превышении полномочий проходили бывший заместитель Кизлыка Алексей Серебро, экс-заместители начальников Домодедовской и Внуковской таможен Юрий Черкашин и Константин Мишин, а также бывший старший дознаватель по особо важным делам Андрей Шурыгин. Их также признали виновными и приговорили к срокам от семи до пяти лет колонии общего режима. Также всех осужденных лишили званий таможенной службы, сообщил ТАСС.

Бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александра Кизлыка задержали в декабре 2019 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от его деятельности превысил 25 миллионов рублей. При этом в качестве возмещения ущерба суд взыскал с Кизлыка и его супруги деньги, ценности и объекты недвижимости на общую суму 153,4 миллиона рублей.