Суд взыскал с экс-главы управления ФТС имущество на сумму более 153 миллиона рублей

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Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александра Кизлыка и его супруги. Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Отмечается, что суд взыскал с Кизлыка и его жены имущество в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 миллиона рублей.

Кизлыка задержали в декабре 2019 года. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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