Бывший следователь МВД получил восемь лет тюрьмы за растрату

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Тверской районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за растрату бывшего сотрудника следственного департамента МВД России Антона Ходько. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также Ходько назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Мужчина лишен специального звания «полковник юстиции».

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично. В пользу потерпевшего с Ходько взыскано 21 061 005 рублей 91 копейка.

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