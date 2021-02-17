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Столичный суд оставил в силе решение о лишении Добровинского статуса адвоката
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичный суд оставил в силе решение о лишении Добровинского статуса адвоката

Кирилл Николаев

Происшествия

Хамовнический районный суд Москвы оставил в силе решение Адвокатской палаты города Москвы о лишении Александра Добровинского статуса адвоката. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований Добровинского.

Ранее стало известно, что Адвокатская палата Москвы 29 октября 2020 года сроком на два года лишила Добровинского статуса адвоката. В отношении него также возбуждены два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

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адвокатсудАлександр Добровинский
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