«Киркоров не мог это оставить»: Добровинский назвал запрет на въезд певца в Литву нарушением прав человека

Добровинский готов отстаивать интересы Киркорова в международном суде / Фото: youtube.com / Эмпатия Манучи

Юрист Александр Добровинский заявил, что запрет на въезд эстрадного певца Филиппа Киркорова в Литву со стороны властей этой страны нарушает права человека и принципы демократии. Позицию Добровинского изложила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшина.

— Ситуация, которая возникла в связи с заявлением МИД Литвы, неприятна. Искусство и спорт не должны использоваться как инструменты политического общения. Филипп Киркоров не мог оставить просто так этот инцидент и обратился к Александру Андреевичу, с которым у него давно сложились дружеские и деловые отношения. Добровинский будет представлять интересы Киркорова в международных судах, — пояснила собеседница «Вечерней Москвы».

Карнюшина уточнила, что Киркоров узнал о претензиях со стороны правительства Литвы 19 января и обратился к Добровинскому 20 января. По словам представителя юриста, он уже приступил к изучению имеющейся информации и подготовил запрос к официальным лицам Литвы, чтобы уточнить их позицию и аргументы. После полного прояснения ситуации представителями Филиппа Киркорова будет подан иск.

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