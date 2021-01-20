«Люблю эстетику во всем»: Волочкова рассказала, какие качества ценит в мужчинах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, какие качества мужчин ее привлекают. По словам звезды, материальное положение партнера ее совсем не волнует.

Для артистки главными факторами являются положительные человеческие качества, которыми должен обладать мужчина. Балерина также призналась, что внешность для нее не остается за кадром, она любит стройных и подтянутых мужчин.

— Деньги в любви — не главное. Для меня в мужчинах важно достоинство, благородство. Не скрою, стройность. Я люблю эстетику во всем. И если говорить о сексуальности, то мужчина с большим животом не может быть априори сексуальным, — поделилась мнением балерина.

Первые серьезные отношения балерины были с миллионером Сулейманом Керимовым. А вот второй партнер Волочковой Игорь Вдовин оказался не таким богатым, рассказала звезда. По ее словам, из-за переживаний о материальном положении бывший муж просил рассказывать прессе о его большом состоянии, которого на самом деле не существовало.

— Могу ли я влюбиться в грузчика? Я могу влюбиться в любого человека с добрым сердцем и открытой душой. Я влюбляюсь в человека, а не в его профессию, — рассказала звезда.

Волочкова отметила, что честь и совесть являются для нее главными ориентирами. По этой причине для отношений ей необходим мужчина с аналогичными качествами, сообщает Пятый канал.

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