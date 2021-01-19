МИД РФ назвал абсурдом обвинения Литвы в адрес Киркорова и Шуфутинского

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Обвинения Литвы в адрес артистов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского настолько несуразны, что едва ли нуждаются в комментариях. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее литовские власти захотели запретить вышеуказанным российским звездам въезд в республику из-за того, что они якобы позволяли себе «сознательно отрицать территориальную целостность и суверенитет Украины» во время посещения Крыма. В этих действиях Вильнюс видит угрозу для самого себя и своего народа, в связи с чем местные власти хотят принять меры.

В свою очередь Захарова с сожалением отнеслась к данной риторике, поскольку она сводится к использованию культуры и культурных связей литовскими политиками в целях антироссийской пропаганды.

— Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан. В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократов, — говорится в сообщении официального представителя МИД.

Она напомнила, что в свое время Литва не пускала к себе ансамбль песни и пляски имени Александрова, «Хор Турецкого», певцов Григория Лепса и Олега Газманова.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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