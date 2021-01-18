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Россия приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов
Фото: facebook.com / MIDRussia / Официальная группа МИД РФ в Facebook

Россия приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в понедельник, 18 января.

В дипведомстве рассказали, что временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в России Йоост Рейнтьес вызван в Министерство иностранных дел РФ. Ему был объявлен решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов в декабре 2020 года.

В Москве заявили, что этот шаг был недружественным, а также провокационным.

— Представителю посольства Нидерландов объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве, — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства в соответствии с требованием должны покинуть страну в течение двух недель, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре 2020 года Амстердам объявил двух российских дипломатов персонами нон грата «за шпионаж».

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