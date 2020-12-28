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Россия выслала из страны военного атташе при посольстве Болгарии
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия выслала из страны военного атташе при посольстве Болгарии

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия выслала из страны помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова. Соответствующее решение приняло Министерство иностранных дел РФ.

Ранее в МИД был вызван посол Болгарии Атанас Крыстин. Ему вручили ноту дипведомства, в которой указано, что Борисов объявлен персоной нон грата. У него есть 72 часа на то, чтобы покинуть территорию России.

— Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, — указано в заявлении министерства.

Напомним, в декабре прокуратура Болгарии заявила, что подозревает российского дипломата в сборе военных сведений. В посольстве РФ в Софии сообщили, что 18 декабря болгарское внешнеполитическое ведомство объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве персоной нон грата. В дипмиссии при этом подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

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