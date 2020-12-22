Дипломатов нескольких стран Европы вызвали в МИД России

Фото: facebook.com / МИД России

В Министерство иностранных дел России прибыло несколько представителей зарубежных государств. Их вызвали из-за ситуации с антироссийскими санкциями.

Как сообщает РИА Новости, в МИД приехали посол Франции Пьер Леви, постоянный заместитель посла Германии Беате Гжески и представитель посольства Швеции.

По данным агентства, МИД России опубликует заявление по вызову европейских послов из-за санкций в полдень 22 декабря.

Западные страны заявили о введении санкций в отношении России после госпитализации Алексея Навального. В ноябре Москва ввела ответные санкции.

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