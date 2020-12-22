Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дипломатов нескольких стран Европы вызвали в МИД России
Фото: facebook.com / МИД России

Дипломатов нескольких стран Европы вызвали в МИД России

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В Министерство иностранных дел России прибыло несколько представителей зарубежных государств. Их вызвали из-за ситуации с антироссийскими санкциями.

Как сообщает РИА Новости, в МИД приехали посол Франции Пьер Леви, постоянный заместитель посла Германии Беате Гжески и представитель посольства Швеции.

По данным агентства, МИД России опубликует заявление по вызову европейских послов из-за санкций в полдень 22 декабря.

Западные страны заявили о введении санкций в отношении России после госпитализации Алексея Навального. В ноябре Москва ввела ответные санкции.

Читайте также: Лавров раскритиковал принцип Запада «Москва молчит, значит, виновата»

санкцииМИД Россиипослы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкусней, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Все мнения
О проекте