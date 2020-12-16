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Лавров раскритиковал принцип Запада «Москва молчит, значит, виновата»
Фото: facebook.com/MIDRussia

Лавров раскритиковал принцип Запада «Москва молчит, значит, виновата»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Западные коллеги «ущербно» подходят к предъявлению обвинений в адрес России. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат прокомментировал новые попытки Запада обвинить Москву в отравлении Алексея Навального. По мнению Лаврова, западные партнеры перестают работать с фактами и все чаще отказываются соблюдать международно-правовые нормы. При этом поражает то, какой логики придерживается Запад, выдвигая очередные инсинуации.

— Вот, дескать, мы объявили, например, новые факты про отравление Навального, которые были обнаружены германскими спецслужбами, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку, — цитирует ТАСС главу МИД РФ.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию. В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

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