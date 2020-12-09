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Кремль подтвердил, что Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Кремль подтвердил, что Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель действительно говорили по поводу Алексея Навального и произошедшей с ним ситуации. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать сведения о том, что на сайте Кремля якобы сначала появились данные, согласно которым Путин и Меркель обсуждали инцидент с Навальным. Позднее эту информацию с сайта якобы удалили.

В свою очередь представитель Кремля заявил, что подобных изменений на веб-странице не было, однако президент РФ и канцлер ФРГ действительно говорили о Навальном.

— Тема пациента берлинского действительно была затронута, о чем сказала... германская сторона. Но на сайте Кремля никаких не было изменений. Было одно сообщение по результатам этого разговора, — цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию. В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

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