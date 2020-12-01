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Песков заявил, что Путин не принимает решений в противовес оппозиции
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Песков заявил, что Путин не принимает решений в противовес оппозиции

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что работа властей не идет в противовес оппозиционно настроенным гражданам, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что следователи Москвы проведут проверку после высказываний Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о необходимости менять конституционный строй в стране, в том числе насильственным методом.

— Нет, эти позиции не учитываются, — сказал Песков, отвечая на вопрос, принимаются ли какие-то решения, исходя из действий оппозиции.

Ранее в Кремле отказались комментировать высказывание президента Азербайджана по поводу нового коридора в Нагорном Карабахе.

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Дмитрий ПесковВладимир ПутинКремль
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