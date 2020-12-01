Кремль не стал комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль не будет комментировать слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 1 декабря.

Ранее азербайджанский лидер заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана. Он отметил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган отнеслись к этой инициативе «положительно».

— Я конкретно эту тему оставлю без комментария, — сказал Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в сообщении Кремля о разговоре Путина и Алиева говорилось о том, что страны обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в Карабахе, сообщает РИА Новости.

— Темы транспортных коммуникаций — да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет (о создании нового коридора и одобрения этой идеи Путиным — прим. «ВМ») я оставляю без комментария, — добавил представитель Кремля.

Ранее Алиев сообщил, что Лачинский коридор в Карабахе передан под контроль российских миротворцев.

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