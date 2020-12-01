Алиев заявил, что Лачинский коридор в Карабахе передан российским миротворцам

Фото: mil.ru / Минобороны России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Лачинский коридор в Карабахе передан под контроль российских миротворцев. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 1 декабря.

По словам главы государства, стратегическое значение Лачинского района заключается в том, что через район и город Лачин проходит Лачинский коридор. Его передали под контроль российских миротворцев.

Ильхам Алиев уточнил, что долгие годы этот коридор контролировался «армянскими вооруженными силами — оккупантами». И в соглашении планировалось оставить его за Арменией, но глава Азербайджана выступил против этого.

— Я выступил против этого, и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил. Считаю, что это очень большое достижение, — сказал Ильхам Алиев.

Он добавил, что ширина коридора составляет 5 километров.

Последний, третий по счету район — Лачинский — с 1 декабря официально перешел под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутого лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября.

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