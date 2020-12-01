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Алиев заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху
Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Алиев заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что есть попытки сорвать соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Но в целом, по его словам, режим прекращения огня в непризнанной республике соблюдается, передает РИА Новости.

— Если кто-то захочет вмешаться в заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую позицию. Такие попытки есть. Они преследуют одну цель — нарушить это соглашение, потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности, — заявил азербайджанский лидер.

По его словам, в заявлении также было закреплено создание совместного центра России и Турции. Президент отметил, что «некоторые» пытаются вмешаться в меры, которые призваны обеспечить безопасность и выполнение положений.

Ильхам Алиев добавил, что никто не может вмешиваться в принятое соглашение — «оно выполняется и должно выполняться».

Ранее стало известно, что под контроль Азербайджана перешел Лачинский район. Помимо этого, Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает создать коридор, который соединит Карабах с Арменией, взамен Азербайджану должен перейти город Лачин.

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