Турция сообщила о подписании соглашения с РФ о центре мониторинга в Карабахе

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Министерство обороны Турции сообщило, что Анкара и Москва подписали соглашение о формировании совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе по контролю над перемирием.

— Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано, — уточнили в заявлении.

В Минобороны добавили, что ведутся работы по подготовке центра к открытию, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о возможной причине сближения Турции и Соединенных Штатов.

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