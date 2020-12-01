Турция сообщила о подписании соглашения с РФ о центре мониторинга в Карабахе
Министерство обороны Турции сообщило, что Анкара и Москва подписали соглашение о формировании совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе по контролю над перемирием.
— Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано, — уточнили в заявлении.
В Минобороны добавили, что ведутся работы по подготовке центра к открытию, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о возможной причине сближения Турции и Соединенных Штатов.
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