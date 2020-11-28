СМИ назвали Россию причиной возможного сближения Турции и США

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Турция может попытаться наладить отношения с США из-за разногласий с российской стороной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о налаживании оружейных контрактов, на которые рассчитывает Анкара в отношениях с Вашингтоном. Уточняется, что Турция хочет с помощью Штатов избежать противостояния с союзниками по НАТО.

Причин возможного сближения Анкары и Вашингтона, как пишет агентство, несколько. Первая — это смена президента в Белом Доме. Турция рассматривает возможность сотрудничества с администрацией предварительно победившего на президентских выборах в США Джо Байдена.

Еще один фактор — санкции Евросоюза. Также Анкара готова наладить диалог с американцами после возникших противоречий с Россией.

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