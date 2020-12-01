Российские миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе

Фото: mil.ru / Минобороны России

Российские миротворцы разминировали около 10 километров дорог и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе, в том числе в Лачинском коридоре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России во вторник, 1 декабря.

— Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий, — уточнили в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что миротворцы в Карабахе очистили свыше 29 гектаров местности, проверили более 100 домов и социальных объектов, а также обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов.

Эти предметы вывозятся на специальный полигон, где подлежат уничтожению. Кроме того, на месте саперы подрывают те боеприпасы, которые невозможно безопасно эвакуировать.

В Минобороны добавили, что российские миротворцы, помимо прочего, обеспечивают безопасность работ по восстановлению линии электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций. За минувшие сутки специалистам удалось восстановить три опоры линий электропередач, 1,2 тысячи метров газопровода, свыше 1,5 тысячи метров линий связи.

Ранее председатели российского и армянского правительств Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили роль России в восстановлении Карабаха.

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