Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе
Фото: mil.ru / Минобороны России

Российские миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе

Виктория Родимкина

Армия

Российские миротворцы разминировали около 10 километров дорог и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе, в том числе в Лачинском коридоре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России во вторник, 1 декабря.

— Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий, — уточнили в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что миротворцы в Карабахе очистили свыше 29 гектаров местности, проверили более 100 домов и социальных объектов, а также обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов.

Эти предметы вывозятся на специальный полигон, где подлежат уничтожению. Кроме того, на месте саперы подрывают те боеприпасы, которые невозможно безопасно эвакуировать.

В Минобороны добавили, что российские миротворцы, помимо прочего, обеспечивают безопасность работ по восстановлению линии электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций. За минувшие сутки специалистам удалось восстановить три опоры линий электропередач, 1,2 тысячи метров газопровода, свыше 1,5 тысячи метров линий связи.

Ранее председатели российского и армянского правительств Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили роль России в восстановлении Карабаха.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пашинян не приедет с визитом в Москву из-за коронавируса

ввод миротворцевНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте