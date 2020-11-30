Мишустин и Пашинян обсудили роль России в восстановлении Карабаха

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Председатели российского и армянского правительств Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили по телефону восстановление обстановки в Карабахе. О том, как прошли переговоры, рассказала пресс-служба кабмина РФ.

По ее сведениям, беседа состоялась 30 ноября, в пятницу. Политики поговорили о развитии торгово-экономического сотрудничества Москвы и Еревана.

— Особое внимание было уделено участию России в процессе постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха, включая решение проблемы беженцев и транспортного сообщения в регионе, — указано в релизе пресс-службы.

Также там говорится, что премьер-министры подняли вопрос совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее главы правительств РФ и Казахстана обсудили перспективные проекты двух стран.

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