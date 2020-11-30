Главы правительств РФ и Казахстана обсудили перспективные проекты двух стран

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Главы правительств России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин провели телефонный разговор. О сути беседы, состоявшейся в понедельник, 30 ноября, рассказали в пресс-службе российского кабмина.

По ее данным, политики обсудили развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также перспективные проекты в области промышленности и транспорта, которые можно развивать совместными усилиями.

— Особое внимание уделено взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза, — приводит РИА Новости заявление пресс-службы правительства.

Уточняется, что Мишустин обратил особое внимание на важность сохранения конструктивного диалога Москвы и Нур-Султана по всем направлениям двусторонней и интеграционной повестки дня.

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