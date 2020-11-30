Мишустин создал рабочую группу по совершенствованию структуры институтов развития

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров России в понедельник, 30 ноября.

В документе указано, что рабочую группу возглавит вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

— В ее состав также вошли заместители руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко и Ольга Чепурина, заместитель министра финансов Алексей Моисеев и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Калинин, — уточняется в распоряжении.

Глава правительства РФ поручил федеральным министерствам и ВЭБ предоставить графики проведения реформы до 4 декабря. Дмитрию Григоренко было поручено утвердить планы до 25 декабря.

Михаил Мишустин сообщил, что институты развития в России предстоит оптимизировать. Это необходимо, чтобы они могли в полной мере работать на достижение национальных целей развития.

Ранее в Государственной думе рассказали о последствиях ликвидации институтов развития для россиян.

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