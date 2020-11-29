Кабмин выделил более 1,4 миллиарда рублей на медицинский транспорт для регионов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство России выделило свыше 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что средства планировалось выделить в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса закупку решили ускорить.

— Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

На выделенные деньги планируют купить две тысячи автомобилей в поликлиники, врачебные амбулатории, районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Транспорт будет использоваться для выезда врачей на дом, транспортировки пациентов в больницы и для доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов.

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