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Кабмин выделил более 1,4 миллиарда рублей на медицинский транспорт для регионов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Кабмин выделил более 1,4 миллиарда рублей на медицинский транспорт для регионов

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Правительство России выделило свыше 1,4 миллиарда рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что средства планировалось выделить в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса закупку решили ускорить.

— Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

На выделенные деньги планируют купить две тысячи автомобилей в поликлиники, врачебные амбулатории, районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Транспорт будет использоваться для выезда врачей на дом, транспортировки пациентов в больницы и для доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов.

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