Кабмин РФ утвердил новую стратегию развития спорта, где утвержден ввод FAN ID

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Российское правительство утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего там указано 11 направлений, которые охватят профессиональный и любительский спорт. Власти отметили необходимость развития инфраструктуры, использование новых технологий при подготовке спортсменов, сотрудничество с другими государствами и так далее.

Одним из важных пунктов стало утверждение системы FAN ID, которая позволяет идентифицировать болельщиков во время спортивных мероприятий.

— В рамках приоритетного направления по формированию комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и спорта предусматривается создание системы идентификации болельщиков и контроля доступа при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований, — говорится в документе на официальном сайте кабмина.

Впервые систему FAN ID использовали во время Кубка конфедераций летом 2017 года, после ее внедрили на период чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ. Пропуск зрителей осуществлялся по специальному паспорту болельщика — заламинированному бланку, где была указана личная информация и фотография владельца. Однако болельщики многих российских футбольных клубов неоднократно выступали против введения данной системы.

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