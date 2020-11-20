Матчи РПЛ в Москве пройдут со зрителями до конца года

Фото: АГН «Москва»

Болельщики смогут посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили на сайте РПЛ.

Отмечается, что проведение матчей со зрителями одобрил Департамент спорта Москвы. При этом трибуны должны быть заполнены не более чем на 25 процентов от вместимости стадионов.

Кроме того, московскому «Спартаку», квота которого ранее была сокращена, также разрешено продавать билеты в количестве 25 процентов от вместимости арены. На играх красно-белых смогут присутствовать 11 тысяч человек. Проведение матчей с болельщиками возможно только при условии строгого выполнения всех профилактических мер Роспотребнадзора.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Кроме того, Сергей Собянин подписал указ об обязательном согласовании со столичным департаментом спорта количества зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях.

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