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Власти Москвы разрешили присутствие зрителей на матче РПЛ «Спартак» — «Динамо»
Фото: АГН «Москва»

Власти Москвы разрешили присутствие зрителей на матче РПЛ «Спартак» — «Динамо»

Кирилл Николаев

Спорт

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным «Динамо» пройдет со зрителями. Об этом во вторник,17 ноября, заявил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

По его словам, столичные власти разрешили присутствие зрителей на игре. Матч смогут посетить около семи тысяч болельщиков.

Газизов напомнил, что дерби, которое состоится в субботу, 21 ноября, приурочено к 100-летию тренера Константина Бескова.

После 14 матчей РПЛ «Спартак» с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Динамо» с 26 баллами расположилось на четвертой позиции.

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