«В пользу бедных говорить не буду»: Губерниев оправдал «акт Родченкова»

Фото: youtube.com / А поговорить?

Сенат Соединенных Штатов принял «акт Родченкова», в рамках которого американские судьи получат право давать тюремные сроки всем, кого уличат в употреблении допинга на соревнованиях с участием спортсменов из США. Свободы по этому обвинению могут лишить на десять лет, вдобавок взыскать штраф в размере одного миллиона долларов. В беседе с «Вечерней Москвой» спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, почему американские дела не должны касаться россиян.

По мнению эксперта, «акт Родченкова» — это внутреннее дело Вашингтона. Если Москва никак не может помешать утверждению данного закона, то «пускай принимают».

— Что хотят, то и принимают. Большая страна — имеют право, — считает собеседник «ВМ».

Для достойного ответа Штатам России нужно «нарастить экономические мускулы», продолжил он. Только в этом случае реакция РФ будет равноценна.

— А говорить в плоскости «наших бьют» — это отвечать в пользу бедных, — заключил Губерниев.

Отметим, что на данный момент «акт Родченкова» не вступил в силу — в течение десяти дней его еще должен подписать глава Белого дома.

Ранее журналист Владимир Соловьев объяснил «Вечерней Москве», что стоит за «актом Родченкова».

Григорий Родченков и допинг-скандалы с российскими спортсменами

В 2016 году химик-аналитик Григорий Родченков уехал из РФ и сообщил СМИ, что российские атлеты якобы употребляли допинг на Олимпиаде в Сочи. По итогам проведенного расследования 43 спортсмена РФ были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

На этом допинговые интриги не закончились: в декабре 2019 года Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Выступить позволят только «чистым» атлетам, причем исключительно без флага и гимна страны.

Читайте также: Эксперты подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями МОК поддельная