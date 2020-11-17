«США хотят все контролировать»: Соловьев объяснил, что стоит за «актом Родченкова»

Фото: youtube.com / Соловьёв LIVE

Сенат США принял так называемый акт Родченкова, с помощью которого американские суды смогут штрафовать на миллион долларов и сажать спортсменов в тюрьму на десять лет, если их поймают с допингом. Действие этого закона распространяется на участников соревнований из любых стран, которые состязаются с американскими атлетами. Известный журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев объяснил «Вечерней Москве», почему такая инициатива Штатов — признак их слабости.

В первую очередь собеседник «ВМ» напомнил, что Соединенным Штатам следует подумать о своем имидже, поскольку было огромное количество «замятых» скандалов с их спортсменами. Все эти интриги прошли незаметно, причем часто по самым абсурдным причинам.

— Они (американцы — прим. «ВМ») объясняли: «Ну вот, следы каких-то веществ там от того, что кто-то любовью занимался, кто-то съел что-то не то… Кто-то сморкнулся не туда». Американцам неважны все эти скандалы, им важно показать всему миру, что у них есть право все контролировать, — пояснил Соловьев.

Другой вопрос — готов ли мир признавать это право за США, продолжает эксперт. По его мнению, никто и не станет возражать Америке, которой мир взял и проиграл.

Журналист добавил, что о подобных законах все знают уже давно, просто теперь они получили официальное подтверждение.

— Они просто отстрелялись, поскольку не могут выигрывать честно, — заявил Соловьев.

Он также сравнил эту ситуацию с американскими выборами, которые сам Дональд Трамп не считает честными.

Отметим, что на данный момент «акт Родченкова» не вступил в силу — в течение десяти дней его еще должен подписать глава Белого дома.

Читайте также: Эксперты подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями МОК поддельная