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Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
Кадр из сериала «Карточный домик»

Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»

Виктория Родимкина

В мире

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, позволяющий судам Америки выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

Уточняется, что законопроект, который был назвал именем информатора WADA Григория Родченкова, был «без сопротивления» принят палатой представителей. Следующим этапом станет подпись президента США.

Согласно документу, «акт Родченкова» устанавливает наказания за мошеннические действия с допингом, которые «грабят спортсменов, граждан и бизнес».

— Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров, — говорится на сайте.

В 2016 году Родченков рассказал в СМИ о том, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Сочи применяли допинг. После расследования 43 спортсмена из России были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Отстранение российских спортсменов от соревнований

Напомним, 9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Отмечалось, что к ближайшим международным соревнованиям могут допустить только «чистых» спортсменов. При этом они должны будут выступать без флага и гимна страны.

В WADA объяснили, что решение не коснется региональных турниров, в том числе Евро — 2020. Кроме того, гендиректор организации Оливье Ниггли заявил, что Россия должна будет выплатить WADA около пяти миллионов долларов за проведение всех расследований, отметив, что итоговая сумма может вырасти.

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