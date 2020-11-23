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В Госдуме рассказали о последствиях ликвидации институтов развития для россиян
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Госдуме рассказали о последствиях ликвидации институтов развития для россиян

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Восемь институтов развития упразднят в России в целях оптимизации системы госуправления. Одна часть полномочий ликвидируемых ведомств отойдет ВЭБ.РФ, другую поделят между прочими органами власти. О причинах этих реформ и их последствиях «Вечерняя Москва» поговорила с членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимиром Мельником.

По его мнению, потребность в преобразованиях продиктована пандемией коронавируса, которая нанесла существенный ущерб экономике и теперь побуждает власти избавляться от «лишних» ведомств в целях экономии.

— Понимаете, из-за ковида у нас дефицитный бюджет. Поэтому правительство, быть может, справедливо считает, что некоторые организации не нужны и их надо ликвидировать, — пояснил депутат.

Однако крайне важно не оказать медвежью услугу простым россиянам. Упразднять следует только такие структуры, в которых действительно больше никто не нуждается, считает парламентарий.

— Тут нужно действовать очень внимательно и сокращать компании так, чтобы граждане не были ущемлены в своих правах и могли получить необходимые услуги, — уточнил он.

Он выразил уверенность в том, что в России «можно от многого избавиться», поскольку ненужных ведомств в стране достаточно. На просьбу корреспондента уточнить, какие именно структуры следовало бы ликвидировать, собеседник «ВМ» посоветовал обратиться к профильным экспертам, у которых есть полномочия рассуждать об этом.

По данным СМИ, в список институтов развития, подлежащих упразднению, вошли следующие: Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В кабмине также уточняли, что стратегически важные организации, включая Росатом, Роскосмос, Ростех и Росавтодор, сохранят. При этом после реализации проекта на базе ВЭБ.РФ будет сформирован крупный инвестблок.

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