Кабмин проведет оптимизацию институтов развития

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Правительство России планирует провести оптимизацию институтов развития. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 23 ноября.

По его словам, часть функций восьми институтов развития будут переданы ВЭБ.РФ и органам власти. Сами институты власти планируют ликвидировать. Помимо этого, на базе ВЭБ.РФ сформируют крупный инвестблок, сообщает РИА Новости.

— По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, — сказал Михаил Мишустин.

Он уточнил, что за последние годы в стране появились новые вызовы, с которыми эти институты не справлялись. По мнению властей, деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми целями национального развития, отсутствует единый механизм управления.

Премьер-министр России отметил, что в новой структуре сохранятся стратегически важные организации, в частности Росатом, Роскосмос, Ростех и Росавтодор.

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