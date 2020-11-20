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Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь) упразднены по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 20 ноября.

— Постановляю: упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи, — указано в соответствующем документе, подписанным главой государства.

Указ принимается, в частности, в целях улучшения госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также для оптимизации полномочий федеральных органов и численности госслужащих.

Полномочия ликвидируемых ведомств переходят Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее о планах властей ликвидировать два вышеупомянутых агентства написали СМИ, ссылаясь на источники, близкие к правительству. Помимо этого, вопрос упразднения Роспечати и Россвязи обсуждался, когда председатель кабмина Михаил Мишустин предложил реформу системы госуправления.

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