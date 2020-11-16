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Объявлены сроки реформы системы государственного управления в России
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Объявлены сроки реформы системы государственного управления в России

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Штат госслужащих в России оптимизируют в начале 2021 года. С этим заявлением в понедельник, 16 ноября, выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его мнению, эту административную реформу больше нельзя откладывать — в настоящее время крайне важно настроить систему управления государством, причем сделать это оперативно и качественно.

— Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля, — цитирует РИА Новости председателя правительства.

Он напомнил, что обсуждение оптимизации уже неоднократно срывалось, но этого нельзя допустить снова.

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властичиновники и госслужащиеМихаил Мишустин
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