Россияне смогут напрямую обращаться в ведомства через портал госуслуг

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Граждане России смогут направлять свои обращения напрямую в ведомства на портале госуслуг. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник, 16 ноября.

По словам главы правительства, возможности портала будут расширены, чтобы россияне смогли оперативно получать результаты от взаимодействия со структурами.

— Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы, — цитирует ТАСС премьера.

Он уточнил, что в первую очередь будет улучшена коммуникация с Минздравом, Фондом ОМС, Министерством просвещения, региональными органами власти и местным самоуправлением. Все это позволит создать более качественную связь между человеком и государством, заключил председатель кабмина.

Ответы на обращения также будут приходить через портал госуслуг, сказал премьер. Мишустин подчеркнул, что такой формат взаимодействия является важной частью сервисной модели государства, которая «создается для удобства людей».

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