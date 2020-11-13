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Москвичам напомнили о возможности получить услуги МВД онлайн
Получить услугу полиции можно на портале госуслуг / Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Москвичам напомнили о возможности получить услуги МВД онлайн

Олег Сыров

Общество

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по городу Москве сообщает, что граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.

По словам представителей полиции, гражданину требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Зарегистрировавшись на Едином портале государственных и муниципальных услуг, пользователь получит доступ ко всем услугам, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

У автовладельцев есть возможность сэкономить с помощью портала Госуслуг.

— Регистрация новой машины обойдется дешевле, скидка на пошлину составляет 30 процентов. При оплате штрафа в течение 20 дней автовладелец получит скидку в 50 процентов, — сказали в ведомстве.

В пресс-службе ведомства заявили, что узнать об автоштрафах можно вовремя: уведомление о новом штрафе появится в приложении. Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что в разделе «Госуслуги» каждый может найти ответы на интересующие вопросы и ознакомиться с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми полицией.

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