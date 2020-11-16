Как в Месопотамии и Древнем Египте: чем обернутся сокращения штата госслужащих

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Если реформа системы управления премьер-министром России Михаилом Мишустиным будет проведена качественно, обычные граждане даже не заметят перемен. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

Мишустин предложил провести оптимизацию в срок с 1 января по 1 апреля 2021 года. Для работы над ней будет создана специальная группа.

— На самом деле оптимизация время от времени необходима абсолютно всем, ей занимались без исключения все правительства в истории человечества, включая и Древний Египет, и Месопотамию, османов, ацтеков, инков — кого угодно. Это часть работы верховных бюрократов. Так и Мишустин хочет оставить свое имя в истории бюрократии, что тоже логично и достойно уважения. Будем надеяться, что реформу по-мишустински будут вспоминать хорошим словом, — заметил Марков.

Сегодня, по словам политолога, проблема состоит в том, что в органах власти образовалось слишком много вакансий — 20 процентов в федеральных, 18 — в региональных. То есть каждое пятое место остается не занятым:

— Люди не идут туда по разным причинам: низкие зарплаты, высокие требования, большая ответственность. Но эту проблему необходимо как-то решать, кто-то должен выполнять все требуемые функции. На данный момент идет стихийное перераспределение обязанностей и полномочий, передача функционала в другие ведомства. Что предлагает Мишустин? Перераспределять полномочия не стихийно, а сознательно, сокращая свободные места. Это совершенно иной путь реорганизации.

Если все пойдет по плану премьера, то, по мнению Маркова, рядовые граждане даже не заметят никаких перемен:

— Мишустин предлагает мягкий период реорганизации, коррекцию работы с обращениями так, чтобы они не зависали, пока идет перераспределение полномочий. Конечно, мы не можем сказать наверняка, насколько качественно удастся выполнить эту задачу, но план звучит довольно разумно.

Политолог заключил, что все задачи в рамках оптимизации поставлены стратегически верно и разумно, теперь все будет зависеть только от качества их выполнения.

Читайте также: Россияне смогут напрямую обращаться в ведомства через портал госуслуг