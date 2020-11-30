Пашинян не приедет с визитом в Москву из-за коронавируса

Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву не состоится. Об этом пресс-служба правительства республики сообщила в понедельник, 30 ноября.

Ранее предполагалось, что Пашинян приедет в столицу РФ для участия в саммите глав стран ОДКБ и заседании Евразийского межправсовета. Мероприятия должны были состояться 2-го и 4 декабря соответственно в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса участники встреч решили связаться дистанционно.

— Поскольку принято решение о проведении заседания Евразийского межправсовета 4 декабря и саммита глав стран ОДКБ в режиме видеоконференции, премьер-министр Армении не поедет в Москву, — сказали Интерфаксу в пресс-службе правительства.

Там уточнили, что командировка начальника Службы протокола аппарата премьера в Москву для подготовки визита Пашиняна, который должен был занять несколько дней, — с 30 ноября по 4 декабря — также отменена.

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