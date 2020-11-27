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Пашинян заявил, что не позволит создать впечатление хаоса в Армении
Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Пашинян заявил, что не позволит создать впечатление хаоса в Армении

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Власти Армении не позволят создать впечатление анархии в стране. Об этом в пятницу, 27 ноября, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, в республике и за ее пределами есть те, кто хочет ввергнуть государство в хаос.

—Перенести войну внутрь страны, автоматами и преступными группировками бросить страну в свободное падение, обеспечив свое возвращение как спасителя, — цитирует политика РИА Новости.

Пашинян также добавил, что у его оппонентов не получилось создать «водораздел между властями и народом». Также премьер-министр Армении поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за службу.

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АрменияНагорный КарабахНикол Пашинян
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