Президенты России и Узбекистана обсудили борьбу с COVID-19

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили важные вопросы / Фото: сайт президента РФ

В понедельник, 30 ноября, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. О чем говорили политики, рассказала пресс-служба Кремля.

— Обсужден ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств — участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции, — указано в сообщении.

Также главы государств поговорили о насущных вопросах двусторонней и региональной повестки дня. Помимо этого, стороны подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и сотрудничества в целом.

Среди прочего лидеры страны затронули проблему борьбы с пандемией коронавируса, включая использование российской вакцины от инфекции.

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