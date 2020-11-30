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Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на необходимость решения проблем с динамикой доходов населения по всей стране. Об этом он заявил на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в понедельник, 30 ноября.

— Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания, — пояснил глава государства.

Президент уточнил, что контроль за доходами граждан — многовекторная работа, которая связана с созданием новых рабочих мест, в частности за счет инвестиционных проектов.

Владимир Путин выразил надежду, что с увеличением инвестпроектов в Бурятии изменится в лучшую сторону и ситуация социального характера. Президент призвал Алексея Цыденова обратить внимание на аварийное жилье в регионе, которого, как отметил глава государства, там «многовато».

Также российский лидер добавил, что объемы строительства на душу населения в Бурятии меньше, чем в целом по России. На это также нужно обратить внимание, тем более что правительство оказывает поддержку регионам в этом вопросе, передает слова президента ТАСС.

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