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Путин примет участие в заседании стран ОДКБ на предстоящей неделе
/ Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин примет участие в заседании стран ОДКБ на предстоящей неделе

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на следующей неделе. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Уточняется, что глава государства также посетит Тюменскую область, в Тобольске он займется вопросами нефтехимии, основным из которых станет добавленная стоимость.

Планируется, что на следующей неделе президент также откроет новые медицинские центры, построенные Минобороны РФ. Помимо этого, ожидается встреча с участниками конкурса «Доброволец России».

В четверг, 3 декабря, в Международный день инвалидов глава государства пообщается с представителями общественных организаций, а также на неделе примет участие в конференции по искусственному интеллекту.

Читайте также: Итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в онлайн-режиме 17 декабря

РоссияВладимир Путинпрезидент
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