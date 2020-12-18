СМИ: МИД Болгарии высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Фото: prb.bg/bg / Официальный сайт прокуратуры Болгарии

Министерство иностранных дел (МИД) Болгарии высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает агентство Reuters.

Российский дипломат должен в течение 72 часов покинуть территорию Болгарии.

Данную новость прокомментировали в посольстве России в Болгарии. Дипведомство отметило, что Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с высылкой российского дипломата, сообщает ТАСС.

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