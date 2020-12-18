Посольство РФ в Болгарии прокомментировало высылку российского дипломата
Высылка Болгарией российского дипломата является безосновательной. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили на странице посольства Российской Федерации в Болгарии в социальной сети Facebook.
Отмечается, что данное событие не способствует развитию диалога между странами в военной сфере и укреплении стабильности в Черноморском регионе. Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер.
Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Болгарии высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже. Российский дипломат должен в течение 72 часов покинуть территорию страны.
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