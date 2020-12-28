Посла Болгарии вызвали в МИД РФ из-за высылки российского дипломата из Софии

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина вызвали в Министерство иностранных дел России. Он прибыл в здание дипведомства в связи с высылкой российского дипломата из Софии.

По данным РИА Новости, Крыстин приехал в МИД в понедельник, 28 декабря. Его разговор в здании на Смоленской площади длился меньше получаса. От комментариев по итогам беседы дипломат отказался.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что подозревает российского дипломата в сборе военных сведений. В посольстве РФ в Софии сообщили, что 18 декабря болгарское внешнеполитическое ведомство объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве персоной нон грата. В дипмиссии при этом подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

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