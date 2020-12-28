Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посла Болгарии вызвали в МИД РФ из-за высылки российского дипломата из Софии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Посла Болгарии вызвали в МИД РФ из-за высылки российского дипломата из Софии

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина вызвали в Министерство иностранных дел России. Он прибыл в здание дипведомства в связи с высылкой российского дипломата из Софии.

По данным РИА Новости, Крыстин приехал в МИД в понедельник, 28 декабря. Его разговор в здании на Смоленской площади длился меньше получаса. От комментариев по итогам беседы дипломат отказался.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что подозревает российского дипломата в сборе военных сведений. В посольстве РФ в Софии сообщили, что 18 декабря болгарское внешнеполитическое ведомство объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве персоной нон грата. В дипмиссии при этом подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

Читайте также: Дипломатов нескольких стран Европы вызвали в МИД России

МИД РоссиидипломатыБолгария
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Все мнения
О проекте