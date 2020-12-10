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Вашингтон ввел санкции против футбольного клуба «Ахмат»
Фото: РИА Новости / Пресс-служба ФК «Ахмат»

Вашингтон ввел санкции против футбольного клуба «Ахмат»

Евгения Звощик

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционные списки российский футбольный клуб «Ахмат» из Грозного. Об этом говорится в сообщении американского Минфина в четверг, 10 декабря.

Всего под санкции попали 13 человек и шесть организаций. Кроме ФК «Ахмат», в санкционном списке оказался Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Также под рестрикции попали промоутерская компания «Абсолютный чемпионат «Беркута», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и ООО «Чеченские минеральные воды», передает РИА Новости.

Что касается физических лиц, то санкции были введены в отношении замруководителя Росгвардии по Чечне Мартынова Даниила Васильевича, вице-премьера Чечни Вахита Усмаева и гражданина РФ Зияда Сабсаби. В сообщении Минфина уточняется, что все указанные граждане «связаны с Рамзаном Кадыровым».

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Рамзан Кадыровсанкциифутбольные клубы
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