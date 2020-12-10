Захарова оценила резолюции Конгресса США на фоне «мифической угрозы со стороны Москвы»
Мифическая угроза со стороны Москвы является продуктом внутренней кухни США. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 10 декабря, комментируя принятие антироссийских резолюций американским Конгрессом.
По ее словам, Конгресс США принял очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву и ужесточить санкции против граждан, якобы причастных к вмешательству в американские электоральные процессы.
Как пояснила дипломат, эти документы не носят юридически обязывающий характер. Она также обратила внимание, что американские законодатели принимают подобные документы в условиях «непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране».
— Очевидно, что некая мифическая угроза со стороны Москвы — продукт внутренней кухни. Это фобия, это болезнь, — отметила Захарова.
По ее словам, российская сторона не теряет надежду на то, что «пациент выздоровеет, что надуманные сюжеты уйдут в небытие, а его авторы перестанут отравлять атмосферу двусторонних отношений». Захарова также напомнила о том, что Россия ранее неоднократно отмечала откровенно сфабрикованный характер голословных обвинений, у которых нет доказательств, передает РИА Новости.
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