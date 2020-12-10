Захарова оценила резолюции Конгресса США на фоне «мифической угрозы со стороны Москвы»

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Мифическая угроза со стороны Москвы является продуктом внутренней кухни США. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 10 декабря, комментируя принятие антироссийских резолюций американским Конгрессом.

По ее словам, Конгресс США принял очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву и ужесточить санкции против граждан, якобы причастных к вмешательству в американские электоральные процессы.

Как пояснила дипломат, эти документы не носят юридически обязывающий характер. Она также обратила внимание, что американские законодатели принимают подобные документы в условиях «непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране».

— Очевидно, что некая мифическая угроза со стороны Москвы — продукт внутренней кухни. Это фобия, это болезнь, — отметила Захарова.

По ее словам, российская сторона не теряет надежду на то, что «пациент выздоровеет, что надуманные сюжеты уйдут в небытие, а его авторы перестанут отравлять атмосферу двусторонних отношений». Захарова также напомнила о том, что Россия ранее неоднократно отмечала откровенно сфабрикованный характер голословных обвинений, у которых нет доказательств, передает РИА Новости.

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