В Кремле прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

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Крым является суверенной территорией Российской Федерации, где Россия может делать все для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН.

— В данном случае речь идет о суверенной территории Российской Федерации, на которой Российская Федерация в рамках международного права и в рамках международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности, — сказал Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос будет ли президент России Владимир Путин принимать во внимание резолюцию Генассамблеи ООН о проблемах милитаризации полуострова, а также Черного и Азовского морей.

Представитель Кремля добавил, что первоочередной задачей и приоритетом является обеспечение безопасности РФ, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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