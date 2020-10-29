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Продающий обереги от коронавируса сайт признали запрещенным в Москве 
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Продающий обереги от коронавируса сайт признали запрещенным в Москве 

Вероника Кузьминова

Происшествия

Сайт, через который продают амулеты и обереги от коронавируса, в столице признали запрещенным. Об этом сообщили в Московско-Рязанской транспортной прокуратуре.

Ресурс нашли сотрудники ведомства. По данным прокуратуры, через сайт можно было купить разные якобы оберегающие от коронавируса вещи.

— В связи с тем, что данная информация может потенциальной угрозой жизни и здоровью граждан, а также безопасности государства, вследствие нарушения требований к распространению названных товаров транспортный прокурор обратился с иском в суд о признании информации, размещенной в сети Интернет запрещенной, — говорится на сайте ведомства.

Мещанский районный суд удовлетворил требования и направил решение в Роскомнадзор для блокировки сайта.

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запрещенная информациятранспортная прокуратуракоронавирус
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