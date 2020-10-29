Почему Россия лучше Европы справляется с коронавирусом

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Россия не будет вводить таких же жестких ограничений, как некоторые страны Европы, из-за другого формата системы здравоохранения, оказавшегося более успешным в рамках борьбы с эпидемией. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач Андрей Кондрахин.

В странах Европы возобновляют ограничения в связи с всплеском заболеваемости коронавирусом. Особенно жесткие ограничения введены во Франции — там до 1 декабря полностью закрывают рестораны, а выйти из дома можно будет, только оформив специальный пропуск.

— На самом деле никакой ошибки европейцы не совершили, но если у них все так плохо сейчас, то это не значит, что у нас будет так же. Дело в том, что российское здравоохранение — наследие Советского Союза, где медучреждения строили исходя из числа людей, проживающих в регионе, так, чтобы не было очередей. Да, сейчас у нас сократили количество мест, но сами здания, больницы остались, благодаря чему удалось быстро развернуть дополнительные койки. На Западе же практически вся медицина — коммерческая, страховая, большинство клиник заточено на то, чтобы оказать пациенту быструю помощь, а затем отправить его долечиваться амбулаторно. Мы же сейчас имеем тяжелый и среднетяжелый COVID-19, требующий длительного нахождения в стационаре. Здесь коммерческая медицина уже не справляется.

Не последнюю роль во всплеске заболеваемости в Европе сыграла и массовая летняя миграция — люди отдыхали, путешествовали, не особенно соблюдая меры профилактики, затем вернулись домой. Скученность населения повысилась, благодаря чему вирус начал быстро распространяться и прогрессировать.

— Сейчас государствам необходимо быстро разобщать здоровых от больных, — объясняет медик. — У Германии, Италии пока есть определенный запас прочности. Они не вводят жестких ограничений, придерживаясь легкого варианта карантина. Впрочем, предполагаю, что это лишь переход к более жестким мерам.

Похожая ситуация с уровнем заболеваемости наблюдается сегодня и в России, где за сутки выявляют 16–17 тысяч новых случаев заражения. Вместе с тем ежедневный прирост в Москве снизился по сравнению с весенним периодом, что может объясняться высокими показателями во время первой волны:

— Это абсолютно нормальная ситуация — первый удар Москва перенесла наиболее тяжело, больных было больше, чем во всех других регионах, теперь же эта кривая сдвинулась. Впрочем, сейчас нужно подождать и посмотреть, что будет с теми людьми, которые пренебрегли рекомендациями и повезли детей, выведенных на карантин, отдыхать за границу. Подобное отношение однозначно подстегнет заболеваемость. Представьте: целый самолет, где в замкнутом пространстве летят потенциально больные люди.

Повторный ввод жестких ограничительных мер может крайне болезненно сказаться на отечественной экономике, именно поэтому сегодня необходимо делать все возможное для того, чтобы не пойти по французскому сценарию. Наиболее адекватным здесь медику видится пример Германии.

— Я склоняюсь к немецким мерам: считаю, что продуктовые необходимо закрывать раньше, они не должны работать круглосуточно, а людей нужно разобщать. Да, мы сталкиваемся друг с другом днем, но после девяти часов вечера адекватным был бы комендантский час. Многие ведь идут в бары, рестораны, где едят и выпивают (разумеется, без масок) в условиях замкнутого пространства, в непроветриваемом помещении. В таком формате даже один носитель вируса может заразить все заведение. Так что разобщать население нам необходимо, но делать это стоит мягко, — считает врач.

Какими бы ни были принимаемые меры, Кондрахин убежден, что такого выраженного роста заболеваемости, как в европейских городах, в столице не случится. Многие горожане переболели еще весной, появилась и часть привитого населения.

— Впрочем, определенный подъем я все же ожидаю, — замечает врач. — Связываю его с нашим старшим поколением, которое вот-вот покинет подмосковные дачи, а там уже начнутся хождения по собесам, поликлиникам, за лекарствами. Как мы понимаем, даже если человек старательно соблюдает все меры профилактики, носит маски и перчатки, многие такие походы для него вынужденные. Пожилым людям необходимо посещать поликлиники, получать лекарства от хронических заболеваний. Но ведь именно в таких местах они оказываются наиболее уязвимыми.

Единственным вариантом обезопасить пенсионеров сегодня врач считает помощь детей. Именно они должны взять на себя часть таких обязанностей, как походы за продуктами, покупку лекарств и прочее.

Как долго будет расти число новых случаев заражения коронавирусом, сказать трудно. Это зависит от слишком многих факторов. Тем не менее Кондрахин убежден, что еще около года ежедневный прирост будет составлять не менее двух–полутора тысяч человек.

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